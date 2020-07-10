Роспотребнадзор выявляет нарушения в каждом пятом алтайском кафе

Региональное управление Роспотребнадзора проводит ежедневные рейды по заведениям общепита в Алтайском крае.

Как сообщают "Вести-Алтай", нарушения выявляют в каждом пятом кафе. Большинство из них связаны с необходимостью ношения маски и перчаток.

Где-то у сотрудников их не оказывается, в других случаях работники неправильно их носят. Например, распространен случай, когда маска не закрывает все органы дыхания, что считается нарушением.

"Если сотрудник будет работать без медицинской маски и без перчаток, то мы вправе составить протокол об административном нарушении", - уточнила главный специалист ведомства Елена Ярцева.

Нарушителям грозят штрафы в размере до 15 тысяч рублей.

Как ранее писал amic.ru, с 27 июня в Алтайском крае получили право возобновить работу более 200 кафе и ресторанов в общей сложности на 7 тысяч посадочных мест. Это связано с распоряжением губернатора Виктора Томенко, которое он подписал в пятницу, 26 июня. Согласно тексту документа, допускается работа летних веранд кафе и ресторанов при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности.