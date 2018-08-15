Росприроднадзор выясняет, почему в Барнауле побелела река Пивоварка

Фото: управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Специалисты Росприроднадзора в Барнауле выясняют, почему вода в реке Пивоварке 15 августа поменяла цвет и окрасилась в "молочный".

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Прочее Река Пивоварка в Барнауле изменила цвет и стала "молочной"

Об этом порталу Amic.ru сообщил заместитель руководителя краевого управления Росприроднадзора Владимир Полипович.

"По нашим данным, вода изменила цвет сегодня утром, около 07:30. На место выезжали специалисты, которые взяли пробы. Сейчас мы разбираемся в ситуации", - отметил собеседник.

Предварительные результаты исследования проб воды могут стать известны уже завтра.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, что река Пивоварка в краевой столице изменила цвет.

Отметим и то, что подобные случаи фиксировались в Барнауле и ранее. Вполне вероятно, что причиной случившегося является несанкционированный выброс загрязняющих веществ в реку. Например, это может быть краска или некий иной субстрат.