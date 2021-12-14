Россельхоз не снимет карантин в лесах Алтая, введённый летом из-за опасного вредителя

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в ближайшее время не снимет карантин, введённый в двух районах Алтайского края ещё летом, сообщает "Банкфакс". Причиной появления фитосанитарных зон стал вредитель – уссурийский полиграф.

Поначалу речь шла о проведении санитарных рубок с последующим уничтожением древесины в карантинных зонах Красногорского и Кытмановского районов, однако сейчас в Минприроды Алтайского края отказались от таких решений.

Тем не менее в Россельхознадзоре не собираются снимать карантинные зоны. В управлении отметили, что основанием для упразднения карантина может быть только отсутствие живых особей вредителя на участке в течение двух лет подряд. Это должно быть подтверждено лабораторными исследованиями.

Минприроды сообщает, что полиграф присутствует везде, где растёт сибирская пихта – но как фоновый вид. Поэтому на декабрь 2021 года ни в Красногорском, ни в Кытмановском районе нет очагов массового размножения уссурийского полиграфа и угрозы пихтовым насаждениям.

Напомним, во второй половине июня меры из-за вредителей ввели в Курьинском и Змеиногорском районах. C 16 июля карантин ввели в Кытмановском и Красногорском районах: площадь карантинных зон составила 4710 и 4090 га.