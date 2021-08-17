Россиянам, пострадавшим от стихийных бедствий, упростят процедуру выплат – Путин

До 1 сентября 2021 года правительство страны должно подготовить поправки в закон, которые упрощают процедуру единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате природных катаклизмов. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин по итогам совещания, посвящённого ликвидации последствий пожаров и паводков.

По информации Кремля, речь идёт о выплатах в связи с утратой "имущества первой необходимости". Чтобы получить эту компенсацию, пострадавшим нужно будет предоставить данные, подтверждающие факт проживания в жилом помещении, которое оказалось в зоне чрезвычайной ситуации.



Также правительству поручено подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилья, пострадавшего в результате природных ЧС.

Глава государства распорядился продумать и законодательные инициативы, ограничивающие строительство жилья в зонах постоянных наводнений, а также ввести обязательное страхование имущества граждан, которые живут на таких территориях.