Россиянам запретят обналичивать замороженные пенсии

В России планируют запретить обналичивать замороженные накопления. Такое изменение в закон о гарантированном пенсионном плане (ГПП) хочет внести Минфин. Об этом министр финансов Алексей Моисеев рассказал РБК.

Сейчас замороженные с 2014 года накопления в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) можно обналичить. Так у людей появляется возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления.

В новой редакции закона это предлагают запретить. Досрочно снимать средства разрешат только в случае тяжелой жизненной ситуации, например, если требуется оплатить дорогостоящее лечение.

Министерство финансов также рассматривает вариант ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере ста рублей.

Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений. Она позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Предполагается, что ГПП будет добровольной системой, а накопления в ней будут гарантированы государством.