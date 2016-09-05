Россияне не захотели барнаульский памятник Ползунову на новых купюрах

Фото: Amic.ru

Памятник Ползунову, установленный в Барнауле, вылетел из борьбы за право попасть на новые банкноты России (номиналом 200 рублей и 2000 рублей). В понедельник, 5 сентября, Центробанк объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот. За эти изображения россияне отдали наибольшее количество голосов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Новости

Прочее Памятник Ползунову в Барнауле оказался на карте символов России

Среди претендентов остались Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток), озеро Байкал (Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань), Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород), музей-заповедник "Кижи" (Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи).

Отметим, что выдвижение номинантов началось 28 июня и закончилось 28 июля. С 5 по 30 августа были отобраны 10 городов и 20 относящихся к ним символов. С 5 сентября по 5 октября можно голосовать на сайте твоя-россия.рф. Два города-победителя будут объявлены 7 октября.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.