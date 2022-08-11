Россияне стали меньше играть в казино и другие азартные игры

Аналитики Tele2 изучили активность клиентов в российских казино, в том числе «Сочи» и Boomerang в Краснодарском крае, Sobranie в Калининградской области, Tiger de Crystal в Приморском крае и Altai Palace в Алтайском крае. Оператор заметил, что за январь-июнь 2022 года трафик стал ниже на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее снижение пришлось на март и апрель — минус 29% и 30% соответственно. Май показал увеличение активности на 17% относительно апреля 2022 года, но объём израсходованного трафика за этот месяц всё равно ниже прошлогоднего на 25%. В июне трафик продолжил рост, но всё ещё был ниже уровня прошлого года на 14%.

Меньше всего трафика за полгода стало в игорных заведениях Boomerang и Altai Palace — на 37% и 45% соответственно. При этом трафик вырос в Краснодарском крае и в Приморье: в казино Sobranie и «Сочи» — на 15% и 17%, в Tiger de Crystal — на 11%. Однако этот рост не компенсировал более чем 20%-е снижение трафика во всех легальных игровых зонах.

По данным геоаналитической платформы Tele2, за отчётный период регионы с легальными игорными зонами посетило на 14% меньше туристов, чем годом ранее. В марте и апреле туристический поток в регионы снизился на 16% год к году, в мае — на 26%. При этом приток туристов зафиксирован в Приморском крае, где он составил 23% год к году, и в Алтайском крае — 18%.

Tele2 также проанализировал трафик в букмекерских сервисах. В июне он снизился на 20% по сравнению с началом года, причём первая волна снижения трафика (-10%) была зафиксирована в марте 2022 года.

С марта букмекерские сервисы также стали терять в числе игроков среди клиентов Tele2. К маю основное снижение пришлось на 1xstavka и Fonbet, которые потеряли примерно 50% дневных пользователей в сравнении с началом года. Лидером по числу пользователей стала платформа Winline: её доля составляет порядка 40% клиентов букмекерских сервисов. На втором месте — 1xstavka (25%), третью позицию занимает Fonbet (15%).