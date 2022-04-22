Жизнь без Spotify: россияне стали меньше слушать музыку

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. В первой половине апреля он снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта.

Так, с 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно упал почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал уменьшаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, чаще выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала «Яндекс.Музыка» — количество пользователей увеличилось на 15%, в «VK Музыке» — на 10%, а в «Звуке» — на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.