Российские биатлонисты приехали на сбор в Алтайский край

Спортсмены тренируются в Белокурихе

16 мая 2019, 16:17

Российские биатлонисты приехали на сбор в Алтайский край. Подготовку к следующему сезону мужская и женская сборные страны начали в Белокурихе.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте написала победительница этапа Кубка мира Лариса Куклина. Спортсменку поразила красота заснеженных склонов алтайского курорта.

Всего в Белокуриху приехали три десятка биатлонистов. Сборы в Алтайском крае продлятся до конца мая.

Напомним, что накануне Белокуриху укутало снегом, хотя на календаре середина мая.

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