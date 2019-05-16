Российские биатлонисты приехали на сбор в Алтайский край. Подготовку к следующему сезону мужская и женская сборные страны начали в Белокурихе.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте написала победительница этапа Кубка мира Лариса Куклина. Спортсменку поразила красота заснеженных склонов алтайского курорта.

Всего в Белокуриху приехали три десятка биатлонистов. Сборы в Алтайском крае продлятся до конца мая.

Напомним, что накануне Белокуриху укутало снегом, хотя на календаре середина мая.