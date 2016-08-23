Российских спортсменов не пустили на Паралимпиаду
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России
Фото: infodwn.ru
Российских паралимпийцев не допускают до соревнований в Рио-де-Жанейро — во вторник, 23 августа, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР).
Как сообщает пресс-служба спортивного арбитража, российская сборная, таким образом, остается без возможности выступить в Рио, где накануне завершилась Олимпиада-2016.
При этом в Международном паралимпийском комитете заявили, что представители организации довольны решением CAS в связи с поддержкой недопуска россиян до Паралимпиады.
Как сообщал портал Amic.ru, ранее было принято решение о дисквалификации Паралимпийского комитета России и отстранении наших спортсменов от соревнований. Основанием для этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Напомним, что в прошедшей Олимпиаде в Рио смогли принять участие далеко не все российские спортсмены. Многих отстранили на фоне допингового скандала.
Тем не менее Россия заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград.
Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.