Российских спортсменов не пустили на Паралимпиаду

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Российских паралимпийцев не допускают до соревнований в Рио-де-Жанейро — во вторник, 23 августа, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР).

Как сообщает пресс-служба спортивного арбитража, российская сборная, таким образом, остается без возможности выступить в Рио, где накануне завершилась Олимпиада-2016.

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При этом в Международном паралимпийском комитете заявили, что представители организации довольны решением CAS в связи с поддержкой недопуска россиян до Паралимпиады.

Как сообщал портал Amic.ru, ранее было принято решение о дисквалификации Паралимпийского комитета России и отстранении наших спортсменов от соревнований. Основанием для этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, что в прошедшей Олимпиаде в Рио смогли принять участие далеко не все российские спортсмены. Многих отстранили на фоне допингового скандала.

Тем не менее Россия заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.