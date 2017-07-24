Российский производитель матрасов получил международное признание

Компания "Орматек" неспроста имеет репутацию самого опытного эксперта в области полезного и здорового сна. Благодаря активному сотрудничеству с "Российским обществом сомнологов" ("РОС") она сумела создать матрасы, точных аналогов которых не существует. Более того, продукция "Орматек" является единственной на территории России, рекомендованной к использованию экспертами "РОС". Данный факт говорит сам за себя.

Матрасы и кровати "Орматек" можно смело назвать инновацией в области сомнологии. При их производстве фирма использует материалы, обладающие эффектом памяти. Благодаря этому они удивительно точно повторяют контуры человеческого тела и делают сон комфортным, обеспечивают качественный ночной отдых.

За правильную поддержку позвоночника в матрасах "Орматек" отвечает блок независимых пружин. Он и выступает основой. В нем каждая отдельная пружина подстраивается под изгиб "своего" участка тела и гарантирует ему именно тот уровень поддержки, который необходим.

Лучшая награда для любого производителя — это признание его продукции, и руководство "Орматек" сумело добиться того, чтобы о матрасах бренда узнали не только в России, но и за рубежом. На международной мебельной выставке IMM Cologne 2017, прошедшей в Кельне, оно продемонстрировало свои матрасы потенциальным покупателям и получило удивительный результат — представители 36 стран заявили о готовности осуществлять закупку товаров торговой марки "Орматек". Среди них Англия, Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия, Голландия и другие.

Следует заметить, фирма впервые участвовала в выставке такого масштаба, и такой успех для нее стал приятным, но все же предсказуемым. Сегодня руководство "Орматек" уже активно ведет переговоры с новыми зарубежными партнерами и отвечает на все входящие запросы. Это подтверждает полную готовность организации к выходу на международный рынок.

Предложения "Орматек" успешно конкурируют с решениями иностранных коллег и по цене, и по качеству. Наличие собственного производства дает возможность отечественной компании исполнять заказы любой сложности по индивидуальным техническим заданиям в трехдневный срок, что только подогревает интерес иностранных партнеров к ее изделиям для сна.