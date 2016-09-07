Российский теннисист Дмитрий Турсунов проведет мастер-класс в Барнауле

Известный российский теннисист, бывшая 22-я ракетка мира в одиночном разряде Дмитрий Турсунов проведет мастер-класс в Барнауле 9 сентября, в пятницу, на кортах теннисного клуба "Чемпион".

Как сообщают организаторы, заслуженный мастер спорта проведет мастер-класс, который могут посетить все желающие. У гостей будет уникальный шанс сфотографироваться, взять автограф, получить призы и подарки.

Мастер-класс можно посетить 9 сентября по адресу ул. Петра Сухова, д.1г, начало в 17.00.

Дмитрий Турсунов является победителем 14 турниров АТР (семь — в одиночном разряде); обладателем Кубка Дэвиса (2006) и Кубка Хопмана (2007) в составе национальной сборной России. Дмитрий является учредителем теннисного клуба "Чемпион" и куратором теннисной школы его имени в Барнауле. Лучший элемент игры россиянина — удар с отскока, его действиям на корте наиболее подходят быстрые покрытия.