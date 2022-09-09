«Ростелеком Контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленно

Количество работников, выбравших удалённый формат работы, за полгода выросло на 40%, а 80% новых сотрудников компании изначально хотят работать в таком формате. Такие данные приводит «Ростелеком Контакт-центр».

Сейчас штат операторов составляет 7 тыс. человек, контакт-центры расположены в 19 городах, а с учетом удалёнки работа осуществляется из 573 городов и небольших населённых пунктов страны. В Барнауле действуют сразу две площадки контакт-центра — на Димитрова, 52 (обслуживает клиентов Сибири) и на Г. Исакова, 166 (обслуживает клиентов Дальнего Востока).

Компания не только позволила перейти на формат удалённой работы новым сотрудникам, но и вышла далеко за пределы тех городов, где есть площадки. Сейчас в рамках дистанционной работы контакт-центра нет никаких территориальных ограничений, у потенциального сотрудника должен быть лишь интернет и компьютер. Таким образом, получить работу в одном из ведущих контакт-центров страны можно из любого города, без необходимости переезда.

«С уходом иностранных компаний с российского рынка освобождается множество талантливых специалистов, которых мы с большим удовольствием готовы принять в ряды „Ростелеком Контакт-центра“. Мы готовы обеспечить им стабильность и поддержать, предложив разнообразные вакансии. Устроиться в нашу компанию просто, достаточно оставить заявку на сайте», — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

ПАО «Ростелеком»