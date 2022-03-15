«Ростелеком» предлагает алтайскому бизнесу ИТ-решения на базе российского ПО

Алтайские предприниматели стали больше интересоваться облачными решениями и услугами виртуальных центров обработки данных (ВЦОД), отмечает «Ростелеком». Оператор предлагает для бизнеса и госучреждений региона аналоги зарубежных ИТ-продуктов, работающие на отечественном программном обеспечении.

В Алтайском крае облачные решения «Ростелекома» уже используют 148 бизнес-компаний и госучреждений. Оператор предоставляет услуги ВЦОД торговым организациям «Строймир», «Аникс», «Линкссофт», «Финтендер-Крипто». Услугами виртуального хранилища дата-центров компании пользуются АО «Кипринский маслосырзавод», «Троицкий маслосыродел» и другие производственные предприятия.

«Сегодня мы предлагаем несколько ключевых облачных сервисов, работающих на отечественном ПО. Среди них — корпоративная почта CommuniGate Pro, „Облачный диск для бизнеса“ — аналог облачных дисков Google, One Drive и Dropbox, „Виртуальные рабочие столы“, работающие по типу Microsoft RDP/RDS и Citrix VDI. Эти масштабируемые и отказоустойчивые виртуальные сервисы действуют на основе российской облачной платформы TIONIX», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

TIONIX отличается дополнительными модулями, которые повышают производительность и надёжность работы системы, а также упрощают администрирование и настройки. Платформа позволяет сделать защищённое, изолированное частное облако в установленном для клиента ВЦОД, если необходим максимальный уровень безопасности ИТ-инфраструктуры.

Корпоративная почта CommuniGate Pro представляет собой универсальный набор коммуникационных инструментов (электронная почта, файл-сервер, календари-планы, заметки, мессенджер) с возможностью брендирования и входа по единому логину и паролю. Решение может заменить почтовые службы Gmail или Office 365 (exchange).

Сервис «Облачный диск для бизнеса» позволяет безопасно делиться ссылками на корпоративные документы с коллегами и партнёрами, хранить персональные данные в специальной редакции сервера, работать с файлами через веб-браузер и приложения для Windows, Linux, MacOS, iOS и Android, а также легко находить в хранилище нужные файлы и отслеживать изменения и версии.

При заказе услуги «Виртуальный рабочий стол» для безопасной удалённой работы клиент «Ростелекома» получает возможность подключаться к рабочему столу с любых устройств Windows и Linux, централизованно управлять услугой, хранить данные в облаке на базе дата-центров уровня Tier III в России и другие преимущества.

Узнать более подробно об услугах или оставить заявку на подключение можно по номеру 8 800 200 3000.