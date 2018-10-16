"Ростелеком" пригласил сибирских пенсионеров на онлайн-встречу

"Ростелеком" организовал межрегиональную видеоконференцию "Цифровые технологии для людей серебряного возраста", в которой вместе с представителями сибирских регионов участвовали алтайские пенсионеры - продвинутые пользователи ПК. Встреча стала одним из ключевых мероприятий компании по поддержке собственного образовательного проекта "Азбука интернета" для людей старшего возраста.

Оператор организовал видеоконференцию в формате дискуссионной площадки, на которой интернет-пользователи пожилого возраста обменивались опытом и личными достижениями. На связь вышли представители Новосибирска, Томска, Омска, Улан-Удэ, Красноярска. В студии Барнаула собрались победители и участники всероссийского, краевого и городского чемпионатов по компьютерному многоборью, выпускники школы компьютерной грамотности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова. Участниками встречи стали:

- Ольга Никулина, победитель в номинации "Портал госуслуг" III Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 2013 года в Ульяновске и участник одноименного чемпионата 2014 года в Москве;

- Татьяна Лысенко, победитель городского чемпионата по компьютерному многоборью 2018 года в Барнауле;

- Лариса Грачева, победитель Краевого чемпионата по компьютерному многоборью 2017 года, участник VII Всероссийского чемпионата 2017 года в Санкт-Петербурге.

"От коллег из других регионов мы услышали новые форматы общения в онлайне, которые сами хотели попробовать. Сразу после встречи я нашла в интернете участницу встречи из Красноярска Татьяну Кудяшову, известную в соцсетях как "Тетя Таня", с интересом почитала ее блог "Голова садовая". От "Ростелекома" мы узнали, что в образовательном проекте "Азбука интернета" появились новые модули по обучению на планшетах и смартфонах. В ближайшее время буду их изучать", – сообщила Ольга Никулина.

После завершения видеоконференции обсуждение в региональных студиях "Ростелекома" продолжилось за чаепитием. На память о встрече компания подарила алтайским пенсионерам и педагогам подарки и последнее издание учебного пособия "Азбука интернета".

"Формат нетворкинга позволил в живом диалоге поделиться своим опытом обучения, узнать истории о том, как пенсионеры открывают для себя все новое в цифровой среде, объединяются в клубы, создают блоги. У нас появилась возможность завести полезные знакомства в других регионах. Возможно, мы сможем объединиться для реализации межрегиональных мероприятий", – сообщила руководитель Школы компьютерной грамотности краевой библиотеки Варвара Смагина.

Справка. В октябре в регионах Сибири стартовали очные курсы компьютерной грамотности, которые проводит "Ростелеком" или общественные организации в партнерстве с компанией. В Барнауле Алтайский филиал оператор поддерживает школу компьютерной грамотности на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова, в которой с 2010 по 2018 годы обучились 1611 пенсионеров. В 2017 году обучение работе на ПК при содействии "Ростелекома" прошли 65 тысяч россиян. Для самостоятельного, дистанционного изучения курса в онлайн-режиме доступны базовый и расширенный модули на одноименном сайте проекта азбукаинтернета.рф.