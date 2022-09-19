«Ростелеком» продолжает установку базовых станций в селах Алтайского края

«Ростелеком» завершил в августе 2022 года монтаж ещё нескольких новых базовых станций мобильной связи в сёлах Алтайского края. На этот раз в Сидоровке и Хабазино Топчихинского района. Эти работы оператор проводит в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Первую базовую станцию по проекту «Ростелеком» запустил в селе Усть-Гавриловка Троицкого района в октябре 2021 года. Тогда компания установила рекордное количество станций — 36. Их возвели в Благовещенском, Романовском, Ельцовском, Волчихинском и других районах края. Доступ к мобильной связи получили более 12 тысяч человек.

«Сидоровка и Хабазино стали первыми сёлами, в которых мы продолжаем реализацию федерального проекта УЦН 2.0 в этом году. В октябре при плотном взаимодействии с подрядными организациями мы планируем установить станции в сёлах Толстая Дубрава Алейского района, Павловка (городской округ Славгород), Белово Усть-Пристанского района и посёлке Татьяновка Благовещенского района», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В этом году «Ростелеком» проведёт мобильную связь по УЦН 2.0 в 18 населённых пунктах в 13 районах края.

Напомним, второй этап федерального проекта предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населённых пунктах численностью 100-500 человек. Работы идут по соглашению Минцифры России и «Ростелекома» к договору об условиях оказания универсальных услуг связи.

Где уже есть мобильная связь по проекту УЦН 2.0:

Усть-Гавриловка, Новоеловка (Троицкий район), Воскресенка, Среднекрасилово (Заринский р-н), Новокраюшкино (Первомайский р-н), Верх-Неня, Новокаменка, Черемшанка (Ельцовский р-н), Зыково (Панкрушихинский), Новоандреевка (Бурлинский), Паклино, Сафроново, Нижнепайва (Баевский), Усть-Пустынка, Усть-Белое (Краснощёковский), Усть-Тулатинка (Чарышский), Верх-Жилино, Каркавино, Плотниково (Косихинский), Колово (Советский), Украинка (Мамонтовский), Ясная Поляна (Ребрихинский), Новотроицк (Родинский), Урожайный (Павловский), Преградинка, Долинка (Благовещенский), Бурановка, Майский, Рассвет (Романовский), Наумовка (Угловский), Сосновка, Грязново, Черемшанка (Тюменцевский), Малиновка (Алейский), Пятков Лог (Волчихинский), Кругло-Семенцы (Егорьевский), Зелёная Поляна, Марковка (Ключевский), Павловка (Новичихинский), Тумановский (Завьяловский), Хорошее (Табунский) и Панфилово (Калманский).

ПАО «Ростелеком»