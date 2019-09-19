"Ростелеком" в Барнауле презентовал партнерский сайт участникам программы лояльности

Национальный оператор связи пригласил на дружескую встречу участников Программы лояльности и создателей совместного продукта – дисконтной карты для клиентов и сотрудников оператора. Специалисты Алтайского филиала презентовали представителям малого и среднего бизнеса Барнаула обновленную карту и сайт rtaltai.ru, в электронном каталоге которого представлены более 90 торговых партнеров "Ростелекома".

На встрече, которая проходила в банкетном зале "Бако event – территория вкусных событий", компания познакомила гостей с востребованными в малом бизнесе услугами: "SMS-рекламой", "Видеонаблюдением", "Виртуальной АТС", "Wi-Fi радаром" и "Wi-Fi Hotspot". На мероприятии партнеры знакомились друг с другом, делились полезной информацией, играли в финансовую игру "Денежный поток".

Программа лояльности клиентов "Ростелекома" стартовала в декабре 2017 года. По условиям проекта компания дарила сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой от 5 до 50% на покупку вещей или обслуживание в торговых и сервисных организациях. Партнеры получали дополнительную возможность продвижения продуктов и услуг, а также поддержку "Ростелекома" при проведении публичных мероприятий. Площадкой для продвижения совместных проектов в соцсетях стали аккаунты оператора в Instagram и "Одноклассниках". Для расширения коммуникаций "Ростелеком" запустил в сентябре текущего года каналы в Telegram и на Youtube.

Первыми друзьями "Ростелекома" стали школа будущих мам "Мама рядом" и сообщество "Insta Мамы Барнаула", обувной ретейлер Respect, фармацевтическая компания "Эвалар", детская модельная школа Happy kids, "Алтайская резиденция Деда Мороза", "Фактория Джинс" и другие. Первые совместные проекты – "Открытие детского Дома связи в городе профессий "Кидвиль", конкурс "Бизнес-леди", "Fashion-девичник" – привлекли на онлайн-площадки компании тысячи подписчиков.

В 2019 году количество партнеров увеличилось в два раза, подписчиков в Instagram превысило пять тысяч, а реализованных проектов на площадках партнеров, в торговых центрах и в онлайне перевалило за 100. География программы лояльности распространилась на жителей Бийска, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Славгорода и Ярового. С момента старта проекта обладателями дисконтной карты "Ростелекома" стали 18 тысяч абонентов и три тысячи сотрудников компании.

"С помощью нашего сервиса можно существенно экономить на покупках и использовать свободные средства для подключения новых услуг связи и дополнительных опций, – рассказала исполняющая обязанности заместителя директора по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ирина Белкина. – Программа лояльности позволяет создавать расширенные информационные поводы, проводить масштабные мероприятия и предлагать горожанам десятки продуктов и услуг на одной площадке. Мы благодарим наших многочисленных партнеров за сотрудничество и желаем успехов в бизнесе".

Адреса офисов "Ростелеком" и пунктов оплаты услуги связи для получения карты лояльности:

г. Барнаул: ул. Г. Исакова, 166, Павловский тракт, 134б, ул. Чайковского, 23а, ул. Шумакова, 46

г. Новоалтайск: ул. Космонавтов, 2, ул. 22 Партсъезда, 7

г. Бийск: ул. Советская, 34, ул. Красноармейская, 37