«Росводоканал Барнаул» напомнил, когда нужно передавать показания счётчиков

Барнаульский водоканал напоминает клиентам о необходимости вовремя передавать показания индивидуальных приборов учёта. От этого зависит корректность начисления в квитанциях.

«Показания приборов учёта необходимо ежемесячно передавать в водоканал с 20 по 25 число. Если это условие соблюдается, то потребителю начисляют сумму только за оказанную услугу. Если абонент продолжительное время не присылает сведения о потреблённых ресурсах, то в течение трёх месяцев расчёт будет производиться по среднему значению, а далее — по нормативу», — пояснил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Передать показания можно наиболее удобным для клиента способом — в личном кабинете системы «Город», по номеру 99-50-55 (автоматический сервис), через кол-центр 50-01-01 (далее нажать клавишу «2»), на сайте водоканала https://barnaul.rosvodokanal.ru/, через СМС-сообщение на номер 8-903-767-2230, а также с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги».

ООО «Барнаульский водоканал»

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