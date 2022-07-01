«Росводоканал Барнаул» напомнил об онлайн-способах передачи показаний счётчиков и оплаты услуг

Взаимодействие в режиме онлайн — это просто, быстро и удобно, считают в «Росводоканал Барнаул». В компании напомнили, что абоненты могут обратиться по любому вопросу без визита в офис, и рассказали, какие способы удалённого взаимодействия сейчас доступны.

«В современном мире множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными, оплачивать счета и заказывать различные услуги. К тому же это существенно экономит время. Мы предлагаем нашим клиентам различные способы онлайн-общения с компанией, а они могут выбрать самый удобный для них», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Так, физические лица могут передавать показания приборов учёта и оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения через мобильное приложение «РВК.Услуги», в личном кабинете системы «Город», на сайте водоканала. Организации и предприниматели могут передавать показания счётчиков в личном кабинете для юридических лиц или на электронную почту своего куратора, а оплачивать услуги по реквизитам водоканала. Кроме того, компания есть в СБИС.

Также клиенты могут обращаться в кол-центр «Росводоканал Барнаул» по номеру 500-101.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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