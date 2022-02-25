"Росводоканал Барнаул" призвал сообщать об открытых люках

В “Росводоканал Барнаул” работе по обеспечению безопасности городских территорий уделяется большое внимание. Сотрудники предприятия регулярно проводят обследование водопроводных и канализационных колодцев, но контролировать сохранность 60 000 люков очень сложно, поэтому компания обращается к барнаульцам с просьбой сообщать об открытых колодцах. Теперь это можно сделать в несколько кликов, используя новую опцию на сайте водоканала.

Чтобы быстро и точно сообщить об открытом люке, нужно нажать на значок люка на главной странице сайта. После этого пользователь переходит на страницу с номером телефона, на который можно позвонить или заполнить предложенную форму. Заявка сразу же поступит в диспетчерскую службу предприятия и на место будет направлена бригада специалистов.

“В городе и пригороде много колодцев и водоканал обслуживает лишь часть из них. Однако любой открытый люк может быть опасен для людей, животных и транспорта. Поэтому мы просим барнаульцев сообщать нам об открытых люках. Если колодец не наш, мы установим ограждение и передадим информацию в организацию, к которой относится этот колодец”, — рассказал директор по производству Дмитрий Власов.

В “Росводоканал Барнаул” также напомнили, что хищение металлических крышек колодцев с целью последующей сдачи в металлолом чревато наказанием. В Уголовном кодексе РФ такие деяния подпадают под 158 статью и в зависимости от степени тяжести преступления, наказываются штрафом, принудительными работами или ограничением свободы до двух лет.