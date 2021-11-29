"Росводоканал Барнаул" проведёт профилактическую промывку сетей

"Росводоканал Барнаул" обеспечивает бесперебойную работу сетей водоотведения, находящихся под контролем организации. Однако в городе и пригороде есть коммуникации, которые предприятие не обслуживает, и там тоже нужно периодически проводить профилактические работы.

"С начала года мы устранили более 4,5 тысячи засоров. В прошлом году к середине ноября эта цифра была меньше примерно на 350. Также с января до середины ноября 2021 года промыто 308,7 км сетей канализации, при том, что годовой план – 310 км", – отметил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Засоры в большинстве случаев возникают из-за неправильной эксплуатации канализации, куда некоторые жители города регулярно выбрасывают строительный мусор, ветошь, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щёлочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты. Всё это собирается в наросты на стенках трубопровода и без промывки уже не обойтись.

"Чтобы не допустить образования отложений в трубопроводе, необходимо проводить профилактическую промывку, которая помогает избежать возникновения засоров и снизить риск аварийных ситуаций на сетях. Проводить промывку нужно минимум один раз в полгода. Комплекс профилактических мер наши специалисты разрабатывают индивидуально для каждого объекта и участка сети с учётом целого ряда факторов", – рассказал Дмитрий Власов.

"Росводоканал Барнаул" оснащён современным оборудованием для проведения гидродинамической промывки сетей водоотведения. Это современный, экологичный и безопасный способ устранения засоров и восстановления проходимости системы. Процедура проводится на трубах с диаметром от 110 до 1000 мм.

Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие услуги можно на сайте компании, по номерам 500-101, 28-29-90, а также в мобильном приложении "РВК.Услуги".

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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