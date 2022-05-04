Розовые горы. Соцсети заполонили фотографии цветущего маральника

Алтай в первые дни мая — это отдельный вид удовольствия. Распустившиеся цветы маральника, он же рододендрон Ледебура, превращают горы в лилово-розовые облака. Полюбоваться этой красотой приезжают сотни туристов со всей России. По этому случаю 1 мая на «Бирюзовой Катуни» проходил праздник «Цветение маральника», которым на Алтае открывают летний туристический сезон.

Как горы покрываются нежными цветами весной, так и соцсети заполоняются волшебными фотографиями.

Фото: vk.com /Евгения Тишкина

Фото: vk.com /Анастасия Юдина

Фото: vk.com /Корогод Светлана

Фото: vk.com / Elena Korolevna

Фото: vk.com / Яна Янаспорте