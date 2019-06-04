Рубцовчанин снялся в новом клипе Ольги Бузовой

Уроженец Рубцовска Алексей Капишников сыграл роль неверного мужа Ольги Бузовой в ее новом клипе на песню "Водица". Об этом сообщает паблик "Типичный Рубцовск".

29-летний молодой человек уже несколько лет живет и работает в Москве, сотрудничает с крупными модельными агентствами, снимается в рекламе известных брендов. В его анкете сказано, что у него русые волосы, голубые глаза и мускулистое телосложение (рост 186 см, вес 80 кг). В одной из сцен клипа зрители могут оценить яркие татуировки на груди Алексея Капишникова: рысь и сову.

Ольга Бузова на своей странице в Instagram эмоционально высказалась о премьере: "Сегодня очень важный день в моей жизни и карьере. Для меня каждое мое новое творение – это рождение чего-то нового в моем творчестве. К тому же прошло ровно два года с премьеры #МалоПоловин".