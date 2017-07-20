Рубцовчанин застал сожительницу со своим соседом и донес на него в полицию
Горожанин изрезал себя ножом и обвинил в этом соседа
20 июля 2017, 15:08
Фото: mysbor.ru
Жителя Рубцовска будут судить за ложный донос на своего соседа — мужчина изрезал себя ножом, а обвинил в этом знакомого.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина пришел в гости к соседу и увидел там свою сожительницу. Хозяин квартиры попросил мужчину уйти. После этого обвиняемый вышел на улицу и нанес себе несколько ударов ножом в область ноги.
Затем мужчина обратился в полицию и обвинил в преступлении соседа.
В ходе проверки правоохранители установили, что данная информация является ложной.
Теперь рубцовчанину за ложный донос грозит до двух лет лишения свободы.
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