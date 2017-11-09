Рубцовчанка на сделках с овощами украла из бюджета более 4 млн рублей

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Жительницу Рубцовска признали виновной в хищении средств федерального бюджета на сумму более четырех миллионов рублей посредством обмана налоговых органов, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве отмечают, что в 2011-2014 годах женщина систематически изготавливала и предоставляла налоговикам фиктивные документы с ложными сведениями о совершенных подконтрольным ей юрлицом сделках в сфере купли-продажи овощей и фруктов.

В бумагах указывалось, что в результате указанных сделок возникала переплата налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению из федерального бюджета.

"В результате противоправной деятельности осужденной из федерального бюджета было похищено более 4 миллионов рублей", - констатируют в прокуратуре.

В итоге суд признал рубцовчанку виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Однако в связи с тем, что у женщины есть несовершеннолетние дети, наказание ей было отсрочено.