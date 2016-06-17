Рубцовчанка приговорена к штрафу в 200 тысяч рублей за пьяную езду

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Суд приговорил жительницу Рубцовска к штрафу в размере 200 тысяч рублей за пьяную езду.

Как сообщили в пятницу, 17 июня, в региональной прокуратуре, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело после того, как она повторно попалась на нахождении за рулем в состоянии опьянения.

"При движении на автомобиле по улицам Рубцовска осужденная была остановлена сотрудниками ДПС, которые выявили у нее признаки алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции виновной было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Женщина ответила отказом, в связи с чем в соответствии с примечанием 2 к статье 264 УК РФ она была признана лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения", - уточняют в надзорном ведомстве.

Согласно приговору суда, обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.