Рубцовчанку будут судить за ложный донос на родственницу

Фото: rostovgazeta.ru

Рубцовская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую считают виновной в ложном доносе и обвинении родственницы в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Помощник городского прокурора Семен Мошкин рассказал, что весной 2016 года обвиняемая обратилась в полицию. Там, будучи предупрежденной по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, она заявила о том, что у нее украли 378 тысяч рублей. При этом она указала, что преступление совершила ее родственница. Мошкин подчеркивает, что это злодеяние относится к категории тяжких.

Во время проверки было установлено, что заявление рубцовчанка подала для того, чтобы запугать родственницу и получить от нее деньги. Никаких противоправных действий в отношении обвиняемой не совершалось.

Теперь жительнице Рубцовска грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо до трех лет принудительных работ, либо лишение свободы на такой же срок.