Рубцовск имеет потенциал для развития — депутат Госдумы Герасименко

Рубцовск имеет хороший потенциал для развития. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Алтайского края шести созывов, единоросс, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Герасименко в преддверии проведения специализированного форума "Рубцовск: пути развития".

"Идею проведения такого представительного форума я горячо приветствую и поддерживаю. Прежде всего, потому что нам всем необходим четкий план действий – только тогда мы сможем целенаправленно двигаться к своей цели, в данном случае это развитие города. В Рубцовске есть молодые и опытные грамотные специалисты, есть все необходимые потенциальные возможности, чтобы самим успешно строить свое будущее. Надеюсь, итоги работы форума это подтвердят в скором времени", — сказал он.

Новости

Прочее Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля

Форум "Рубцовск: пути развития" состоится 27-28 июля.

Николай Герасименко несколько раз избирался в Госдуму по одномандатному округу, куда входит город. В новый, шестой созыв он избран по списку партии, но продолжает заниматься проблемами города.

При его непосредственном участии в городе были построены спортивно-оздоровительный центр с плавательным бассейном "Юбилейный", беспрецедентный в крае жилой многоквартирный дом для инвалидов-колясочников, корпус отделения сосудистой патологии в горбольнице № 2, диагностический центр, детские туберкулезная и общесоматическая больницы, противотуберкулезный диспансер, проведена реконструкция онкологического диспансера.

Читайте также: Рубцовск достоин статуса территории опережающего развития — депутат Госдумы

Николай Герасименко уверен – у города есть будущее. Тем более с таким прошлым: близость с Казахстаном, железнодорожное сообщение и промышленный потенциал, который город получил в военные годы после эвакуации сюда ряда крупных промышленных предприятий из центральной части страны.