Рубцовский детский санаторий получит новое пристанище

Фото: katun24.ru

Рубцовский детский санаторий "Медуница" в ближайшее время переедет в новое здание и разместится там, где ранее располагался оздоровительный комплекс "Тонус", сообщает "Катунь 24".

В настоящее время здесь ведутся ремонтные работы. Переезд позволит санаторию принимать вдвое больше детей. Сейчас на базе учреждения проходят лечение 55 детей из 11 сел.

После реконструкции нового пристанища санатория в нем смогут поправить здоровье 110 ребятишек.

Решение о переезде санатория приняли еще в 2015 году. В ремонт вложили уже порядка семи миллионов рублей. В здании поменяли окна, переделали отопление, отремонтировали канализацию и водопровод.

Также здесь планируется отремонтировать оставшиеся кабинеты, обустроить пандусы и переделать крышу.

