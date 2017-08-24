Рубцовский детский санаторий получит новое пристанище
На новом месте учреждение сможет принять вдвое больше ребят
Фото: katun24.ru
Рубцовский детский санаторий "Медуница" в ближайшее время переедет в новое здание и разместится там, где ранее располагался оздоровительный комплекс "Тонус", сообщает "Катунь 24".
В настоящее время здесь ведутся ремонтные работы. Переезд позволит санаторию принимать вдвое больше детей. Сейчас на базе учреждения проходят лечение 55 детей из 11 сел.
После реконструкции нового пристанища санатория в нем смогут поправить здоровье 110 ребятишек.
Решение о переезде санатория приняли еще в 2015 году. В ремонт вложили уже порядка семи миллионов рублей. В здании поменяли окна, переделали отопление, отремонтировали канализацию и водопровод.
Также здесь планируется отремонтировать оставшиеся кабинеты, обустроить пандусы и переделать крышу.