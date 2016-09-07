Рубцовский фельдшер скорой помощи покончил с собой в собственном доме

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Тело 44-летнего мужчины, работавшего фельдшером скорой помощи, обнаружено в Рубцовске — судя по всему, он свел счеты с жизнью.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, тело было найдено в доме, где проживал мужчина, вечером 5 сентября.

Входная дверь в жилище была закрыта изнутри. Все говорит в пользу того, что мужчина покончил с собой.

По данному факту органы Следственного комитета проводят проверку.