Рубцовский фельдшер скорой помощи покончил с собой в собственном доме
По факту обнаружения тела мужчины органы следствия ведут проверку
7 сентября 2016, 10:43
Фото: orenday.ru
Тело 44-летнего мужчины, работавшего фельдшером скорой помощи, обнаружено в Рубцовске — судя по всему, он свел счеты с жизнью.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, тело было найдено в доме, где проживал мужчина, вечером 5 сентября.
Входная дверь в жилище была закрыта изнутри. Все говорит в пользу того, что мужчина покончил с собой.
По данному факту органы Следственного комитета проводят проверку.
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