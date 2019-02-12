Рубки в ленточных борах Алтайского края сократятся почти на треть

Объем рубок леса в ленточных борах Алтайского края будет сокращен почти на треть – с 1,3 млн кубических метров до максимум 900 тысяч кубов. Об этом сообщил вице-спикер регионального парламента Сергей Серов сразу после заседания в Министерстве природных ресурсов и экологии России в понедельник, 11 февраля.

"Дмитрий Кобылкин (министр природных ресурсов – прим. ред.) обозначил предельный уровень ежегодных вырубок – 900 тысяч куб.м. Это больше, чем предлагали мы (700 тысяч куб.м), но существенно меньше, чем есть сегодня. Ограничения начнут действовать уже в этом году. Думаю, такие меры позволят нам найти золотую середину между интересами жителей Алтайского края и лесопромышленников региона", – цитирует Серова пресс-служба АКЗС.

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Совещание на тему защиты и охраны ленточных боров Алтайского края состоялось в федеральном Минприроды. Участие в нем приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы, представители лесоперерабатывающей промышленности, эксперты и общественники-экологи, в том числе представитель ОНФ Алексей Грибков, который является главным публичным инициатором сокращения рубок в ленточных борах.

Сергей Серов рассказал, что министерство поддержало предложения об определении особых защитных участков и ограничении вырубок в Алтайском крае, в первую очередь, в заказниках. По его словам, участники совещания согласились с необоснованностью принятого в 2008 году решения о снижении возраста деревьев, разрешенных для рубок. Следствием этого решения стало значительное увеличение (с 500 тысяч до 1300 тысяч куб.м в год) объемов вырубок в ленточных борах края.

Вопрос по возрасту рубок пока не решен, все ждут официальной позиции науки. Сегодня это 101 год. В ОНФ возраст предлагают увеличить. Но алтайские лесоводы были возмущены таким предложением. Предприятия, входящие в холдинг "Алтайлес" заявили, что сокращение рубок приведет к краху отрасли.