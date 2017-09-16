Ручная работа: выставка "Алтай мастеровой" прошла в Барнауле

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Выставка "Алтай мастеровой" открылась в Барнауле 15 сентября. На площадке перед театром драмы свои работы представили 22 мастера, восемь из которых имеют звание "Народный мастер Алтайского края".

Любой желающий мог попробовать здесь стать кузнецом или гончаром: в рамках выставки здесь работали нескольких мастерских.

Выставка организована творческой организацией народных ремесленников "Город мастеров".