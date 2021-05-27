Рука помощи. "Единая Россия" разработает к выборам программу поддержки бизнеса

"Единая Россия" привлекала предпринимателей и экспертов для разработки блока своей предвыборной программы, посвящённого поддержке бизнеса. Многие представители этой сферы станут кандидатами партии на выборах и смогут сами реализовать предложения по развитию страны. Экспертное обсуждение предложений бизнес-сообщества прошло 26 мая на площадке "Единой России", сообщает сайт ER.ru.

Как помочь бизнесу?

Впрочем, кто будет кандидатом партии, ещё предстоит определить на предварительном внутрипартийном голосовании. Но его участники (кстати, около трети почти из шести тысяч претендентов – представители сферы бизнеса, как крупного, так и малого) уже активно делятся идеями, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Одна из таких идей – ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров.

"Я уверен, что дефицит продуктов во время ограничений по пандемии коронавируса не случился только благодаря фермерским продуктам. Но и их не всегда можно было продавать в отведённых для этого местах. Так что нам нужно вернуться к вопросу развития мобильной торговли", – считает глава крестьянского хозяйства, депутат Башкортостана Яков Кугубаев.

Он уверен, что если аграрии смогут реализовывать свою продукцию без посредников, то это позволит стабилизировать цены.

Ускорять надо и процесс получения мер поддержки, считает член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов. Идею создать цифровой паспорт предпринимателя ему навеяли пандемийные ограничения.

А ещё процесс нужно упрощать. Особенно в части лицензирования. С таким предложением выступил глава координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

"Я считаю, что нужно разрешить уведомительный порядок получения заключения Роспотребнадзора. При этом оставить обязательную выездную проверку для осуществления предлицензионного контроля. Это позволит предприятиям открываться раньше, платить заработные платы и налоги", – считает он.

В продолжение темы идея президента "Опоры России" Александра Калинина – заменять первый штраф при проверке бизнеса на предупреждение и в целом делать эту меру наказания мягче.



Участник праймериз из Алтайского края, депутат регионального парламента Артём Шамков говорит о необходимости увеличения минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25-30%. Такая мера вкупе с увеличением штрафов для заказчиков, которые не вовремя рассчитываются с исполнителями из сферы МСП, поможет развитию отрасли.

В жизни, а не на бумаге

Эксперты отмечают: совместные меры "Единой России" и правительства уже помогли сохранить 5,3 млн рабочих мест.



"При поддержке "Единой России" удалось реализовать антикризисную политику и сконцентрировать нашу поддержку на малом и среднем бизнесе", – прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников.



Он одобрил все новые инициативы. Самые актуальные из них партия включит в предвыборную программу.



"Мы намерены сделать так, чтобы эти меры не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет, а постепенно: что-то в этом году, что-то – в следующем", – подчеркнул Андрей Турчак.



Напомним, что в программу партия включит и социальные, экологические и экономические предложения президента Владимира Путина, которые он обозначил во время послания Федеральному Собранию.



Кандидатами от партии власти на выборах станут те участники предварительного голосования, которые заручатся поддержкой избирателей. Поддержать своего кандидата можно на сайте pg.er.ru до 30 мая включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на этом ресурсе, подтвердив свою учётную запись через портал "Госуслуги". Кстати, там же можно и ознакомиться с программами всех кандидатов и понять, кто достоин побороться за статус депутат Госдумы и парламента Алтайского края.