Руководитель банка «Открытие» на Алтае Эльвира Вебер получила почетное звание «Заслуженный экономист РФ»

Указом президента Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» управляющему банком «Открытие» на Алтае Эльвире Вебер присвоили почётное звание «Заслуженный экономист РФ». Нагрудный знак и удостоверение о присуждении звания ей вручили полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 9 декабря.

Эльвира Вебер родилась в Барнауле. В 1988 году получила квалификацию «экономист» в Алтайском государственном университете. Профессиональную деятельность в банковской сфере начала в 1993 году. Прошла путь от кассира-контролёра до регионального управляющего банком.

В 2011-2018 годах Эльвира Вебер возглавляла ВТБ 24 (с 2018 года — розничный бизнес ВТБ) в Алтайском крае. В 2006 году на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления защитила диплом МВА. С 2018-го является управляющим банком «Открытие». На этом посту ей удалось серьёзно упрочить позиции на банковском рынке региона.

Эльвира Вебер неоднократно получила награды администрации Алтайского края за вклад в социально-экономическое развитие региона, шесть раз становилась победителем регионального конкурса «Директор года».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надёжность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»).

Фото: банк «Открытие»

На 1 октября 2022 года портфель кредитов банка «Открытие» в Алтайском крае и Республике Алтай составляет 16,5 млрд рублей. Объём привлечённых средств от населения и бизнеса — 11,7 млрд рублей.