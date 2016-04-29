Руководителя заринской школы оштрафовали за нападение собаки на детей

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Штраф в размере 10 тысяч рублей должен выплатить исполняющий обязанности директора заринской школы за то, что пять учащихся начальных классов пострадали от укусов собаки, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

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Прочее Собака покусала нескольких школьников Заринска

Напомним, что инцидент произошел зимой этого года. 13 февраля в центральную горбольницу Заринска обратились пять учеников начальных классов. Детей покусала забежавшая в городскую школу №2 собака.

По данному факту была организована проверка, в ходе которой было установлено, что дети пострадали в результате того, что должностные лица школы недобросовестно отнеслись к своим обязанностям.

В итоге в отношении исполняющего обязанности директора было возбуждено административное производство.

Постановлением мирового судьи руководителю образовательного учреждения назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.