"Русское Радио Барнаул" организовало масштабную Масленицу в Парке спорта

Фото: Маргарита Кретинина, Анастасия Беляева и Юли Абрамова

Портал Amic.ru продолжает рассказывать о том, как в краевой столице праздновали Масленицу на разных площадках города.

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Прочее Блины, хороводы и чучела: как барнаульцы отметили Масленицу

Одно из самых масштабных мероприятий, было организовано "Русским Радио Барнаул" и Парком спорта 18 февраля. Теперь уверенно можно говорить, что Масленица на данной площадке стала, пожалуй, самой русской и самой горячей!

Гостей масштабных проводов зимы ждала увлекательная программа, сопровождавшаяся выступлениями танцевальных городских коллективов, песнями, частушками и шутками.

Все желающие могли помериться силами в поднятии деревянных гирь, побороться подушками на бревне, показать свою ловкость и силу на ледяном столбе.

Победителям всех конкурсов вручили памятные подарки.

Многие горожане пожелали поделиться своими впечатлениями от мероприятия. "Такой замечательный, веселый праздник! Настоящая русская Масленица!" - рассказала жительница Барнаула Наталья.

"Очень рад, что пришел сюда с детьми! Свою порцию веселья здесь получили и мы с женой, и наши ребята! Спасибо за такой великолепный праздник", - добавил барнаулец Алексей.

Все промо-зоны на мероприятии были организованы командой Event-Агентства "FM-Продакшн".