Ружье для подводной охоты и гидрокостюм похитили из дачного домика на Алтае
Дачный домик расположен в селе Володарка Алтайского края.
6 февраля 2016, 09:27
Полицейские задержали жителя села Володарка, обокравшего дачный домик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что подозреваемый взломал входную дверь и украл из домика ружье для подводной охоты, гидрокостюм, микроволновую печь и чайный сервиз.
Похищенные вещи вернули хозяйке, проживающей в Барнауле. Возбуждено уголовное дело.
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