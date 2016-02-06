Ружье для подводной охоты и гидрокостюм похитили из дачного домика на Алтае

Полицейские задержали жителя села Володарка, обокравшего дачный домик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что подозреваемый взломал входную дверь и украл из домика ружье для подводной охоты, гидрокостюм, микроволновую печь и чайный сервиз.

Похищенные вещи вернули хозяйке, проживающей в Барнауле. Возбуждено уголовное дело.