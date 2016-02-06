Ружье для подводной охоты и гидрокостюм похитили из дачного домика на Алтае

Дачный домик расположен в селе Володарка Алтайского края.

6 февраля 2016, 09:27

Полицейские задержали жителя села Володарка, обокравшего дачный домик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что подозреваемый взломал входную дверь и украл из домика  ружье для подводной охоты, гидрокостюм, микроволновую печь и чайный сервиз. 

Похищенные вещи вернули хозяйке, проживающей в Барнауле. Возбуждено уголовное дело.

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