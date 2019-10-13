Рядом с барнаульским Затоном горят поля. Видео

Сухая и теплая погода привела к всплеску возгораний травы в Алтайском крае. Очередной пожар зафиксировали на видео очевидцы, проезжая по трассе между барнаульским Затоном и Фирсово.

Днем ранее горение полей замечали за Новым мостом через Обь. Также дымили поля рядом с Рубцовским лесодеревоперерабатывающим комбинатом.

Напомним, что в регионе с 10 октября действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено жечь сухую траву и даже ходить в лес.

Несмотря на принятые меры, за сутки сотрудники регионального управления МЧС зафиксировали свыше 30 природных пожаров.