Рыбное место: раскрываем секреты производства рыбной продукции

Рыба - это, пожалуй, один из самых полезных продуктов, богатых витаминами, который обязательно должен присутствовать в рационе современного человека, ведущего активный образ жизни.

Рыба содержит:

- ненасыщенные жирные кислоты Omega-3, Omega-6 и Omega-9, необходимые для нормального питания мозга;

- животный белок, необходимый для нормального функционирования человеческого организма;

- кальций, магний, фосфор, йод – все эти микроэлементы в рыбе идеально сбалансированы. А их употребление необходимо для хорошей работы всей эндокринной системы человека.

Причем все полезные вещества при условии правильной обработки остаются не только в свежей рыбе, но и в копченой, соленой и, конечно же, в пресервах.

Бийский рыбозавод на сегодняшний день производит более 100 наименований продукции из рыбы и морепродуктов: соленая, копченая, вяленая, пресервы и салаты из рыбы, кальмаров, рыбные котлеты и биточки. На заводе полный цикл производства: от сырья до готовой продукции. Рыба соленая, копченая и вяленая проходит тщательную сортировку, и к покупателю попадает только "красивая рыба". Рыба с механическими повреждениями идет для производства пресервов. Такой замкнутый цикл переработки позволяет снижать себестоимость продукции без ущерба для качества. Теперь поподробнее остановимся на видах продукции. Существует миф о том, что при изготовлении пресервов из рыбы используется так называемый "неликвид": продукция, которая вернулась из магазинов по причине просроченности.

В реальности для изготовления пресервов Бийский рыбозавод использует филе свежей охлажденной или замороженной рыбы высокого качества, которая по внешним данным не прошла сортировку. Например, сельдь изначально размораживают и отправляют в посол. В процессе посола могут выявиться механические дефекты: поцарапана спинка, расползлось брюшко или оторван плавник - то есть вид у рыбы "не товарный", хотя к вкусовым характеристикам по-прежнему нет вопросов. При изготовлении пресервов рыбу разделывают на филе, поэтому "внешняя красота" целой рыбы для производства пресервов не особенно важна.

При изготовлении пресервов используются только натуральные специи и дезодорированное растительное масло, что придает им нежный вкус и надолго сохраняет качество продукции.

Бийский рыбозавод предлагает широкий ассортимент пресервов из кальмара, сельди, горбуши, кильки, салаки, мойвы в разнообразных заливках – традиционной горчично-масляной, горчичной, майонезной, а также фирменной пряно-винной заливке для настоящих гурманов.

Посол рыбы – это один из самых древних способов сохранить полезные свойства рыбы на длительное время и придать ей особый вкус и аромат. Принцип консервирования таким способом заключается в том, что соль проникает в клетки тканей рыбы, вытесняет клеточный сок, и при этом рыба "созревает", то есть утрачивает признаки сырой рыбы, приобретает нежную консистенцию и приятный вкус, мясо рыбы легко отделяется от костей, а жир равномерно распределяется в тканях. Бийский рыбозавод предлагает покупателям соленую рыбу сельдевых, лососевых и сиговых пород, способных в процессе посола "созревать" и приобретать только им характерный специфический вкус и аромат.

Копчёная рыба – это вкусный и питательный продукт, один из наиболее популярных у покупателей. Такая рыба употребляется в пищу без дополнительной кулинарной обработки и хороша как ко вторым блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски. Копчение является одним из способов консервации рыбы, позволяющим надолго сохранить полезные вещества и вкусовые свойства продукта. Предварительно просоленную рыбу помещают в специальную коптильную камеру, где в процессе копчения рыба буквально пропитывается ароматическими веществами, выделяемыми при сгорании древесины, что делает мясо рыбы нежным, ароматным и вкусным. Бийский рыбозавод использует в качестве топлива для копчения опилки, стружки и дрова деревьев лиственных пород, аромат которых добавляет изюминку готовому продукту. Бийский рыбозавод в производстве копчёной рыбы применяет только традиционные технологии копчения, без использования средств ускорения естественного процесса посола, коптильных жидкостей и химических красителей.

Вяленая рыба - особый деликатес. Для качественного вяления рыба сначала подсаливается, а затем подсушивается, при этом в мясе рыбы происходят физические и химические процессы, в результате которых рыба приобретает особый букет, хорошо и долго сохраняется. Такую рыбу можно употреблять в пищу без дополнительной кулинарной обработки. Из особо жирных рыб после вяления производят деликатесные продукты. Бийский рыбозавод выпускает вяленую рыбу в основном из речной и озёрной рыбы средней жирности – вкусный и полезный продукт для вашего стола.

Небольшая историческая справка: Бийский рыбозавод основан в январе 1938 года. Изначально он представлял собой Рыбтрест, основным видом деятельности которого являлись лов и переработка рыбы.

В 1963 году Бийский рыбозавод вошел в состав "Алтайского рыбопромышленного комбината", организованного на базе семи рыбозаводов Алтайского края. Но уже в 1979 году был вновь отделен в самостоятельную производственную единицу – Бийский рыбозавод. На сегодняшний момент он оснащен собственными современными коптильнями, позволяющими сохранять все полезные свойства продукта. Производственная лаборатория совместно с технологами осуществляет входной контроль качества поступающего сырья (согласно требованиям ГОСТ). Лаборанты и технологи отслеживают качество полуфабрикатов при его переработке. Минеральные компоненты остаются практически в первозданном виде

Продукцию Бийского рыбозавода знают и любят по всему Алтайскому краю и за его пределами. Завод успешно сотрудничает как с крупными ритейлерами, так и с небольшими розничными магазинами. Покупая продукцию Бийского рыбозавода, вы покупаете качественный алтайский продукт.



Бийский рыбозавод

Алтайский край,

г. Бийск,пер. Николая Липового, 2

Тел.: 8 (3854) 44-89-32, 8-903-947-41-74, 8-961-976-65-13

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