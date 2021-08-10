РЖД отказались вкладывать миллиарды в дорогу до Китая через Алтай после жалобы Хорохордина

Компания "РЖД" отказалась от строительства скоростной дороги до Китая стоимостью в сотни миллиардов рублей через территорию Республики Алтай после критики проекта главы региона Олега Хорохордина. Губернатор считает, что местные жители выступят против появления такого объекта, который может навредить природе региона. В РЖД уже на следующий день после заявления Олега Хорохордина "открестились" от идеи прокладывать "чугунку" через Алтай.

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Почему дорогу отказались строить через Алтай?

"ОАО "РЖД" постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический характер. Решение о начале реализации того или иного инфраструктурного проекта на территории субъекта Российской Федерации принимаются ОАО "РЖД" исключительно во взаимодействии с региональными властями с учётом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей", – говорится в релизе на сайте компании.

Где должна была пройти дорога?

В РЖД наметили три варианта строительства железной дороги через Горный Алтай, которая может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

Проект, пока существующий в далёкой перспективе, позволит вывозить 30 млн тонн грузов в год, разгружая Восточный полигон. При этом предполагается прокладка более тысячи километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жёстких экологических ограничений. Проект мог бы принести Алтайскому краю и Республике Алтай многомиллиардные инвестиции.

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Скорее всего, теперь в РЖД пойдут по другому пути строительства магистрали. Дорога может пройти от станции Таштагол (Кемеровская область) Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань, протяжённостью примерно 1081 км, в том числе 781 км маршрута пройдёт по территории России. Ещё один вариант: станция Абаза Красноярской железной дороги – станция Авейтань в Китае, протяжённость – 1276 км.

Почему против проекта выступил Олег Хорохордин?

По его мнению, при его реализации могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие как зона покоя Укок.

"Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – подчеркнул Олег Хорохордин.