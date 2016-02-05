С чем и зачем идет на выборы "Партия Великое Отечество" в Алтайском крае?

"Для нас Россия больше мира" – этот лозунг "Партии Великое Отечество" барнаульцы уже несколько месяцев могут слышать в некоторых магазинах города по радио. Лидером ПВО является известный и неоднозначный политик Николай Стариков. Алтайское региональное отделение возглавляет Эдуард Барчук. Он рассказал корреспонденту ИА "Амител" о работе и планах партии на местном уровне.

О партии

– Как вышло, что лидером партии в регионе стал столь молодой человек, как вы (Эдуарду Барчуку 25 лет — прим. ред.)?

– Политикой я интересовался с самого юного возраста. Я быстро понял, что не могу оставаться в стороне. В "Партии Великое отечество" состою с 2013 года, почти с момента основания. А то, что именно я стал руководителем, – это вопрос к моим однопартийцам. Кстати, я состою также в центральном комитете партии – это управляющий орган, в который входят 15 человек.

– А где вы работаете?

– У меня небольшой бизнес – общество с ограниченной ответственностью, продаю запчасти.

– Сколько сейчас членов в партии на региональном уровне?

– Официально в рядах ПВО состоит около сотни, но у нас большая сеть сторонников. И она продолжает расти. Сформировался актив в Бийске, Рубцовске. До конца месяца планируем открыть приемную в Камне-на-Оби. Члены партии есть в Новоалтайске, Заринске, Яровом. Всего в России 76 региональных отделений.

– У вас есть партийные взносы?

– Нет, это наша принципиальная позиция. У нас нет членских взносов.

– Где берете деньги? Федеральное финансирование?

– Нет, федеральных денег у нас нет. Тут уже своими силами. Кто хочет и имеет возможность, дает свои деньги.

– И сколько в месяц вам требуется?

– Фиксированной суммы нет – по необходимости.

– Какая у вас структура?

– Наша партия отличается тем, что у нас есть четыре сопредседателя, я имею в виду федеральный уровень. Это наш лидер Николай Стариков, Игорь Ашманов, Владимир Обозный, Александр Куринов. И они передают полномочия друг другу каждые три месяца. А на краевом уровне у нас есть председатель, секретарь, политкомитет из семи человек, ревизор (анализирует деятельность политкомитета). Повестку в основном мы сами определяем здесь, на месте. Да, конечно, есть у нас и общефедеральные акции, но они проходят нечасто. Ведем постоянный диалог с центром, обмениваемся предложениями.

О повестке

– Но если вы сами определяете повестку, то почему у вас так мало региональных тем? Вот пикет против политики Турции, например, прошедший в конце прошлого года. Актуальная была тема, но не местная.

– Если помните, один из погибших пилотов – уроженец Алтайского края. Для меня это утрата. Если говорить о партии, то мы всегда реагируем на общеполитическую обстановку в России, мире. Все взаимосвязано. И мы не можем жить, не касаясь общей политики.

– А все-таки, какие местные темы есть в вашей повестке?

– Мы боремся с вызывающей и пошлой уличной рекламой в Барнауле, обращали на это внимание властей, чтобы такой рекламы было меньше.

Недавно запустили проект "Общественный контроль по благоустройству города". Создали страницу в соцсети, где люди могут сообщать замеченные ими городские проблемы: дыра в асфальте, несанкционированная свалка, граффити на стене. Мы передаем эти сообщения в городскую администрацию или другие соответствующие инстанции. И контролируем выполнение. Так мы участвуем в благоустройстве нашего города. Возможно, в ближайшее время и в Бийске запустим такой проект.

– Смысл проекта понятен. Подобные в регионе уже даже есть в той или иной форме. Это все хорошо. Но представьте, сколько таких сообщений приходит чиновникам не только от активистов, еще надзорные ведомства и так далее. Очень много. Чиновник сидит весь день и занимается ответами на жалобы, обращения. Да, это его работа. Но не больше ли пользы от вас будет, если вы сами не яму на дороге, конечно, заделаете, но мусор можно убрать и силами партии, граффити закрасить.

– Это не жалоба, а помощь. Мы помогаем чиновникам выполнять свою работу. Они ведь сидят в своих кабинетах, у них просто нет времени ходить в каждый двор. Мы-то и должны обратить их внимание на проблемы. Он же не найдут, куда потратить деньги, выделенные на благоустройство, если не будут знать, какие есть проблемы. Им надо просто подсказать. Мы же не говорим, что они плохие. Мы говорим, давайте делать вместе.

– Чем еще занимались в прошлом году, кроме такой помощи чиновникам?

– В 2015 году мы провели ряд крупных мероприятий. В июле был митинг против повышения пенсионного возраста. К сожалению, ни одна политическая сила не отреагировала на эти неприемлемые радикальные шаги правительства. Эти деньги найти можно, например, за счет прогрессивной шкалы налогообложения. Олигархи могут платить, но почему-то такой закон не хотят принимать.

Ежемесячно проводим политклубы, политпрактикумы, где сторонники и желающие могут прийти и пообщаться на политические темы.

Мы провели третью научно-практическую очно-заочную конференцию "Евразийский клуб "Алтай". По итогам выпустили сборник. У нас в нем участвовали гости из Республики Алтай, Новосибирска, Омска. Заочно были участники из Еревана.

– Гости тоже за свой счет приезжали?

– Мы помогали им так или иначе.

О выборах

– Главная тема для всех крупных и более-менее известных партий – выборы в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное Собрание в сентябре 2016 года. Вы участвуете?

– На федеральном съезде 19 декабря 2015 года было обозначено, что партия будет участвовать в выборах в Госдуму, намечено прохождение пятипроцентного барьера.

– А АКЗС?

– Да, мы будем участвовать.

– Но насколько высока ваша узнаваемость, ведь для участия в выборах вам придется собирать подписи населения?

– Будем собирать.

– Лично вы будете принимать участие?

– Да, конечно. Да, это очень большой труд, но я не могу отказаться, соратники оказали доверие быть председателем.

– А соратники потом соберутся вам на предвыборную кампанию?

– С организацией предвыборной кампании, я думаю, вопросов не будет. Мы опираемся на патриотически мыслящих промышленников и предпринимателей, которые являются членами и сторонниками ПВО.

О Путине, правительстве и либералах

– С какой повесткой выйдете на выборы?

– Есть по всем темам свое мнение, но не могу что-то конкретное пока выделить, мы будем критиковать все, что делается неправильно.

– Видимо, будете использовать в основном общефедеральную идеологическую повестку?

– Безусловно. Мы официально выступили против либерального экономического курса правительства. У нас есть концепция "Русский миллиард" (предложение Николая Старикова "сделать все необходимое для того, чтобы население России достигло цифры в миллиард человек" – прим. ред.), через которую надо рассматривать все законы. Если он не способствует повышению рождаемости населения – плохой закон. Также мы выступаем за национализацию всех природных ресурсов (из программы ПВО – прим. ред.). Мы считаем, что они должны быть только у народа.

В России в связи с кризисом стало в два раза меньше денег, чем было полтора года назад. Нам перестали давать кредиты на Западе. Мы выступаем за национализацию Центрального банка и подчинение его президенту. Странно, но на мегарегулятор экономики не может повлиять ни дума, ни правительство. Сами сидят особнячком и решают. Этого быть не должно. А ведь бизнес не развивается, потому что у нас высокая процентная ставка. По той же причине и инфляция растет. Надо выходить на суверенную эмиссию и самим печатать деньги, которые затем надо вкладывать в производство дешевыми кредитами. Нам не надо стоять в очереди за западными деньгами. Нужен суверенный рубль. И, поверьте, это не приведет к обесцениванию рубля, как говорят либералы.

– Понятно, вся повестка транслирована вашим лидером Николаем Стариковым. Вы также против политики правительства, но при этом поддерживаете президента Путина?

– В целом, мы поддерживаем политику президента, особенно внешнюю. К внутренней у нас есть вопросы, но мы доверяем нашему президенту, мы считаем, что ему с высоты своего президентского поста виднее. Президент говорит все четко и ясно, но это не выполняется правительством. Налицо некомпетентность и саботаж кабинета министров.

– А есть ли вопросы к местным чиновникам?

– Вопросы есть, но мы пытаемся привлечь внимание к нашим идеям. Вот проголосуют за нас люди, мы появимся в управленческих органах и будем сами влиять на ситуацию. Просто критиковать можно, но правильнее это делать, видя изнутри.

– Один из членов вашей партии принимал участие в семинарах, которые проводил Комитет гражданских инициатив в Барнауле в прошлом году. А потом однажды вышел с плакатами про агентов Госдепа, где были указаны имена организаторов этих мероприятий. Как-то странно, называете их иностранными агентами, зачем тогда ходить к ним, слушать, что говорят привезенные ими эксперты?

– Врага надо знать в лицо. Я тоже был на таком мероприятии. На мой взгляд, они просто вводят в заблуждение. Так что надо показывать свою точку зрения. В целом, либералы ведут подрывную деятельность в нашей стране

– С другими партиями общаетесь?

– Мы участвовали в нескольких конференциях коммунистов. Мы общаемся с ЛДПР, планировал провести совместный футбол. Коллеги из "Единой России" на контакт идут неохотно.