С крестным ходом, но без купели. Как пройдет Крещение в Барнауле

Мэрия Барнаула приняла решение не открывать купель на Речном вокзале, но сохранить все остальные традиционные мероприятия, включая строительство Крещенского городка, крестный ход и раздачу святой воды у храмов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздничная программа 19 января начнется с традиционной литургии в Знаменском женском монастыре. Ее проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Крестный ход будет разделен на два потока: один пойдет от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала, а второй – от храма Тихвинской иконы Божией Матери до озера Пионерского. Начнут они в 10:30.

"По традиции основные мероприятия пройдут в крещенском городке, который возводится на реке Оби в районе Речного вокзала, – уточнил первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков. – Чтобы не допустить массового скопления горожан и ввиду того, что во время купания здесь не представляется возможным обеспечить необходимую дистанцию между участниками обряда в раздевалках и банях, принято решение при устройстве крещенского городка на реке Обь не организовывать купель".

Ранее amic.ru писал, что всего в регионе планируют оборудовать 43 купели. Перед открытием специалисты возьмут пробы воды. Если она не будет соответствовать нормам, купание запретят.