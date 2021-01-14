С крестным ходом, но без купели. Как пройдет Крещение в Барнауле
Власти приняли решение не допускать купания на Речном вокзале
Мэрия Барнаула приняла решение не открывать купель на Речном вокзале, но сохранить все остальные традиционные мероприятия, включая строительство Крещенского городка, крестный ход и раздачу святой воды у храмов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздничная программа 19 января начнется с традиционной литургии в Знаменском женском монастыре. Ее проведет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Крестный ход будет разделен на два потока: один пойдет от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала, а второй – от храма Тихвинской иконы Божией Матери до озера Пионерского. Начнут они в 10:30.
"По традиции основные мероприятия пройдут в крещенском городке, который возводится на реке Оби в районе Речного вокзала, – уточнил первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков. – Чтобы не допустить массового скопления горожан и ввиду того, что во время купания здесь не представляется возможным обеспечить необходимую дистанцию между участниками обряда в раздевалках и банях, принято решение при устройстве крещенского городка на реке Обь не организовывать купель".
Ранее amic.ru писал, что всего в регионе планируют оборудовать 43 купели. Перед открытием специалисты возьмут пробы воды. Если она не будет соответствовать нормам, купание запретят.