С пользой для тела. Спрос на велосипеды резко вырос в Барнауле

В Барнауле спрос на велосипеды вырос более чем в полтора раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования "Авито".

Согласно статистике, в апреле и первой половине мая 2020 года общий спрос на двухколесный транспорт в стране вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. Барнаульцы стали интересоваться велосипедами больше почти на 70%, а рекордный рост отмечен в Красноярске – там продажи выросли в два раза.

В компании отметили, что повышение интереса к этому виду транспорта традиционно наблюдается весной и в начале лета. Однако в этом году аналитики отметили особый ажиотаж — запрос "велосипед" занял второе место в топе поисковых запросов на первой неделе мая.

Как считают в "Авито", большинство россиян приобретают велотранспорт как легкий и нескучный способ поддержания себя в форме, когда остальные методы стали недоступны. Сама стоимость двухколесного коня выросла по сравнению с прошлым годом на 12%, а на сайте количество объявлений о продаже увеличилось на 21%.

Ранее amic.ru сообщил, что за время самоизоляции треть россиян стала меньше тратить на еду. Почти половине из них удалось сократить расходы на 50%.