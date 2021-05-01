С ветерком до Бобровки. В Барнауле открылась речная навигация по Оби

С 30 апреля в Барнауле начались пассажирские перевозки по Оби речным транспортом. Традиционно добраться из краевого центра можно до нескольких населённых пунктов. Так, из Барнаула открыта навигация до Рассказихи, Бобровки и Кокуйского, сообщает Минтранс Алтайского края.

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По словам директора ООО "Барнаульский речной порт" Александра Крука, пассажиропоток в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой значительно сократился по сравнению с 2019 годом. В предстоящем же сезоне планируется перевезти более 120 тысяч человек.

Для подготовки к навигации был проведён ремонт флота. Ежегодно правительство края оказывает поддержку для погашения убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных линиях. В текущем году эта сумма составит более 11 млн рублей.

Между тем грузовые перевозки речным транспортом стартовали ещё 26 апреля. "В прошлом году было перевезено 890 тонн груза, для нас это хороший показатель, но мы можем больше. Поэтому в текущем году планируем превысить результат 2020 года и перевезти 1 млн тонн", – рассказал начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн.