С заботой о родителях. Где в Барнауле помогают пожилым поправить здоровье

Этот год нанес серьезный удар как по психическому, так и по физическому здоровью жителей региона. Особенно пострадали представители "золотого" поколения, которые оказались в зоне повышенного риска. Принято считать, что здоровье за деньги не купить. Но оздоровительные процедуры, способные избавить от боли и вернуть жизненной тонус, можно подарить. В многопрофильном центре медицинской реабилитации "Территория здоровья" приготовили специальную программу для старших, а также приятный бонус для молодых членов семьи.

Если вашим родителям не дают покоя боли в спине и суставах, мучает бессонница или нервы сдают окончательно, им просто необходима помощь профессионалов. А если эту помощь окажут в медицинском центре, расположенном в ленточном бору, лечение покажется настоящей сказкой. Специалисты лечебно-реабилитационного центра каждому пациенту подбирают индивидуальный комплекс терапии.

Предварительно врачи изучают историю болезни, проводят комплексное обследование организма на выявление патологических изменений в его работе (так называемый чек-ап), оценивают текущее состояние пациента. И только после этого определяются с набором методов, которые будут наиболее эффективны и полезны ему в данный момент.

"В медцентре разработаны эффективные программы реабилитации по целому ряду направлений: восстановление опорно-двигательного аппарата, нервной системы, программы по восстановлению организма и психоэмоционального состояния, антивозрастная, детоксикационная и многие другие. Клиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения и общего оздоровления", – отметили в реабилитационном центре.

Попадая в "Территорию здоровья", ее гости/посетители оказываются в надежных руках. С ними работают квалифицированные врачи, которые ведут полноценное круглосуточное наблюдение, уделяя каждому пациенту столько внимания и времени, сколько ему необходимо.

Если вы еще не определились с подарком к Новому году для своих родителей – пришло время позаботиться о них. Только в январе 2021 года "Территория здоровья" проводит акцию: приобретая программу для родителей, можно получить подарок и себе – бесплатную консультацию профильного специалиста. Все подробности можно узнать по телефону: 8-800-2-506-517.

Многопрофильный центр медицинской реабилитации "Территория здоровья"

Алтайский край, Змеиногорский тракт, 36е.

Телефон: 8-800-2-506-517 (бесплатно по России).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.