В настоящее время стала популярной тенденция соединения огорода и сада в одну декоративную композицию.

Вдохновившись успехом прошлогодних салатных клумб, биологи магазина "Цветы для Вас" в новом сезоне развили огородную тему – добавили красок и расширили видовой состав. Королевой этого года в цветочно-овощном миксбордере стала свекла, ее насыщенно зеленые листья с малиновыми жилками замечательно сочетаются с полюбившимся сочным салатом. Овощное великолепие разбавляют классические яркие бархатцы, не теряющие свою актуальность.

В парящих клумбах привлекают внимание изумительные герани и лобелии, радующие роскошным цветением в течение всего лета. Огородные тенденции здесь поддерживают классические бархатцы, петунии и алиссум, опьяняющий медовым ароматом. Особенно внимательные прохожие могут заметить арбузные плети, свисающие с парящих клумб, и цветущие кабачки и тыквы среди переплетений листьев девичьего винограда.

Урожай вышел на славу, жаль, что придорожную свеклу нельзя есть. Судя по теоретическим концентрациям свинца (900 мг/кг), из нее скорее пули отливать, чем отправлять на стол. Но не стоит унывать, совсем скоро, наступающей осенью, на открытом грунте горожан будут ждать яркие сюрпризы. Салон-магазин "Цветы для Вас" приглашает всех на свой уютный газон за вдохновением и новыми фото.

Магазин "Цветы для Вас" приглашает жителей города в свой магазин, где сотрудники расскажут всем, кто заинтересован, как красиво и с пользой сочетать декоративные растения с овощными культурами и почему это интересно, красиво и полезно для некоторых растений.

Магазин "Цветы для Вас"

Алтайский край,

г.Барнаул,

пр.Социалистический, д. 69

Тел.: 8(3852) 63-55-00

Ежедневно с 8-00 до 20-00

Электронный адрес: lar@mуttk.ru

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