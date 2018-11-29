Самая денежная сессия года: как депутаты АКЗС бюджет принимали

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Очередная и последняя осенняя сессия АКЗС в этом году состоялась 29 ноября. На ней депутаты приняли в окончательном чтении бюджет Алтайского края.

Кроме этого, было обсуждение запрета продажи вейпов несовершеннолетним, и парламентарии ужесточили закон о тишине.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.