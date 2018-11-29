Самая денежная сессия года: как депутаты АКЗС бюджет принимали
Фоторепортаж из Парламентского центра
29 ноября 2018, 17:52, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Очередная и последняя осенняя сессия АКЗС в этом году состоялась 29 ноября. На ней депутаты приняли в окончательном чтении бюджет Алтайского края.
Кроме этого, было обсуждение запрета продажи вейпов несовершеннолетним, и парламентарии ужесточили закон о тишине.
Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
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