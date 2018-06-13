Сами посмотрите: ЛДПР позвала главу региона Томенко в проблемный Рубцовск

Депутаты фракции ЛДПР в Рубцовском городском Совете записали видеообращение к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Они призвали его посетить город и лично убедиться, как там плохо живется.

"Рубцовск находится в катастрофической ситуации. В городе практически нет работы. Самые низкие зарплаты – в среднем 10 тысяч рублей. Одни из самых высоких тарифов ЖКХ. Город погряз в мусоре и пыли. Дороги находятся в плачевном состоянии. Когда-то наш Рубцовск называли воротами в Азию. В настоящий момент трудно подобрать слова, дающие правильную оценку нашему городу. Без серьезной финансовой помощи края нашему городу не обойтись", - цитирует рубцовского депутата Владимира Горбачева пресс-служба партии.

Напомним, на минувшей неделе несколько депутатов от ЛДПР записали видеообращение на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. Тогда они тоже попросили его о помощи Рубцовску.