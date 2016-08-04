Самого молодого алтайского кандидата в Госдуму сняли за сокрытие судимости

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Кандидату Егору Колесникову, выдвинутому партией "Коммунисты России" по одномандатному округу № 39, отказали в регистрации на выборах в Госдуму из-за сокрытия судимости. Об этом журналистам на пресс-конференции в четверг, 4 августа, рассказала председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

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Все кандидаты обязаны уведомлять комиссию при выдвижении своей кандидатуры в Госдуму о наличии уголовной судимости (и некоторых административных статей, например, связанных с экстремизмом), даже погашенной или снятой.

"При проверке выяснилось, что у Колесникова имеется судимость по пункту "б" части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ (нарушение авторских и смежных прав)", – пояснила Ирина Акимова.

Егор Колесников, добавила глава избиркома, комиссию об этом факте не уведомил. В дальнейшем кандидат его подтвердил. Однако теперь он все равно снят с выборов на законных основаниях.

О Колесникове известно не много. Он является жителем Новосибирска, нигде не работает (является домохозяином). В феврале 2016 года ему исполнился 21 год. Это минимальный возраст, с которого можно становиться кандидатом в депутаты Госдумы.

Напомним, Егор Колесников выдвинут коммунистической партией "Коммунисты России" по одномандатному округу № 39 (Барнаульский). Кроме него партия выдвинула новосибирца Антона Крамскова (№ 40), бийчанку Татьяну Афанасьеву (№ 41) и новосибирца Ивана Фурсенко (№ 42). Фурсенко и Крамсков зарегистрированы.