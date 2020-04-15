Самоизоляция? Не, не слышали. Барнаульцам не сидится дома

Барнаул оказался худшим по индексу самоизоляции в Алтайском крае, следует из данных соответствующего сервиса "Яндекса" на 10:00 15 апреля.

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Прочее Сибиряки самоизолируются хуже остальных россиян

Специальный алгоритм оценил уровень сознательности граждан в плане отказа от прогулок на 2,3 балла, что соответствует определению "на улицах очень много людей".

Другие алтайские города продемонстрировали немного лучшие показатели, но все равно не отличились дисциплинированностью. Например, Бийск получил 2,4 балла, а Новоалтайск и Рубцовск – по 2,6 балла.

Стоит отметить, что жители столиц большинства сибирских регионов продемонстрировали еще худшую усидчивость.

Так, жители Горно-Алтайска набрали 1,5 балла, Кемерова – 1,8, Иркутска – 2,1, Томска – 2,2. Лидерами по самоизоляции в Сибири стали Красноярск (2,5 балла) и Омск (2,9 балла).

Как ранее писал amic.ru, в Барнауле увеличили количество общественного транспорта на 10% из-за возросшего пассажиропотока.